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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحت السيطرة .. مفاجأة فنية لـ محمد فراج ونيللي كريم

بوستر فيلم محمد فراج
بوستر فيلم محمد فراج

 أطلق الإعلان التشويقي لفيلم الدراما والكوميديا السوداء ڤوي..ڤوي.. ڤوي..  للمخرج عمر هلال،تمهيدا لطرحه في دور السينما يوم ٦ يوليو2023.

 وتبدأ أحداث الإعلان التشويقي بجملة مستوحاة من أحداث حقيقية، قبل أن تتصاعد الموسيقى السريعة ويظهر النجم محمد فراج أثناء دخوله صيدلية للسؤال عن عصا المكفوفين وشراؤه نظارة شمس، ليخرج منها متظاهراً أنه كفيف، وفي المشهد التالي يتسلق سور ملعب كرة فيما ينادي اللاعبين "ڤوي.. ڤوي..ڤوي..".

 الفيلم يضم طاقم متميز من نجوم السينما والدراما وهم: محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، بجانب المواهب الصاعدة طه دسوقي وأمجد الحجار، ومحمد عبد العظيم وحنان يوسف، وهو من إنتاج محمد حفظي وعمر هلال. وينتقل مخرج الإعلانات الحاصل على جوائز عمر هلال إلى عالم الأفلام السينمائية من خلال الفيلم الذي يحكي عن حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر، يحلم بالسفر والعيش في الخارج. 

 

في أحد الأيام، يتعرف بالصدفة على رياضة كرة القدم المكفوفين التي كانت غامضة بالنسبة له، ويقرر التظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. خلال رحلته، يلتقي بالعديد من الشخصيات بما في ذلك صحافية شابة تبدأ بالاهتمام بمتابعة الفريق فيما هو مهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقين له. ومعهم، يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا تفوته فرصة السفر، على أمل أن يوفر التأهل للبطولة فرصة لحياة مليئة بفرص أكثر.

محمد فراج نيللي كريم بيومي فؤاد محمد حفظي

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