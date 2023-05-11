نصح نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالاستعداد للتوقيع على وثيقة الاستسلام بدلاً من الهجوم المضاد.

وقال شيريميت: "لقد انتهى وقت زيلينسكي. بدلاً من الهجوم المضاد، حان الوقت له للاستعداد لتوقيع قانون الاستسلام. سوف يسقط نظام كييف. ليس هناك شك في ذلك".

وأضاف: “كلما أسرع الشعب الأوكراني في إدراكه للطريق المسدود الذي قادته إليه سلطات كييف، كلما أسرعت أوكرانيا في العودة إلى الحياة الهادئة”.

في الوقت نفسه، لم يستبعد المحاور من الوكالة أن سلطات كييف قد تقرر محاولة هجوم مضاد، وسيتضح أن تصريح زيلينسكي كان حشوًا متعمدًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوروبية، إن الجيش الأوكراني يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد لهجوم مضاد.