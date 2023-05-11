حكم إرسال السلام للنبي مع الحجاج.. وهل يصل لحضرته دون زيارة؟

ما حكم إرسال السلام للنبي مع الحجاج؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

حكم إرسال السلام للنبي مع الحجاج

وقالت الإفتاء: يجوز إرسال السلام مع الحُجاج والمعتمرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنةٌ حسنةٌ درج عليها المسلمون.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 274): [وَإِنْ كَانَ قَدْ أُوصِيَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ الله من فلان بن فُلَانٍ، وَفُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ يُسَلِّمُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ] اهـ.

وجاء في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 176) وفي "الفتاوى الهندية" (1/ 265-266): [وَيُبَلِّغُهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكِ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ مَا شَاءَ] اهـ.

فوائد الصلاة على النبي

1_ امتثال أمر الله سبحانه وتعالي بالصلاة عليه.

2_ موافقة ملائكته فيها.

3_ موافقه سبحانه وتعالي في الصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان

4_ حصول عشرة صلوات على المصلي عليه مرة.

5_ أنه يرفع عشر درجات.

6_ أنه يكتب له عشر حسنات.

7_ أنه يمحي عنه عشر سيئات.

8_ أنه يرجى اجابة دعائه اذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه.

9_ أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10_ أنها سبب لغفران الذنوب.

11_ أنها سبب لكفاية الله العبد مأهمه.

12_ أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه.

13_ أنها تقوم مقام الصدقه لذي العسرة.

14_ أنها سبب لقضاء الحوائج.

15_ أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه.

16_ أنها زكاة للمصلي وطهارة له .

17_ أنها سبب لتبشير العبد بالجنه قبل موته.

18_ أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامه .

19_ أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20_ أنها سبب لتذكر العبد مانسيه.

21_ أنها سبب لطيب المجلس وان لا يعود حسرة على اهله يوم القيامه.

22_ أنها سبب لنفي الفقر.

23_ أنها تنفي عن العبد اسم البخل اذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

24_ أنها ترمي صاحبها على طريق الجنه.

25_ أنها تنجي من نتن المجلس الذي لايذكر فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

26_ أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمدالله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.

27_ أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط.

28_ أنه يخرج بها العبد عن الجفاء.

29_ أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالي الثناء الحسن على المصلي عليه بين أهل السماء والارض.

30_ أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه.

31_ أنها سبب لنيل رحمة الله له.

32_ أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد عقود الايمان الذي لا يتم الا به.

33_ أنها سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم للعبد.

34_ أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه.

35_ أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

36_ أنها سبب لتثبيت القدم على صراط والجواز عليه.

37_ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه.

38_ أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفه انعامه على عبيده بارساله.

39_ أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الدعاء ولاريب ان الله تعالى يحب ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما صفة الصلاة التي نصلي بها على رسول الله فأي لفظ يحصل به الصلاة على رسول الله ما يكن فيه محذور شرعي، وأفضل صيغة للصلاة على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما جاء في حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم