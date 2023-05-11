شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن نجم الفريق قبل مباراة الترجي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عدم جاهزية حسين الشحات نجم الأهلي لمباراة المارد الأحمر والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"مع شوبير"حسين الشحات من الصعب أن يلحق بمواجهة الترجي التونسي.. على الأقل سيكون خارج التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك على حسابه أحمد عبد القادر، وذلك لتجنب تعرضه إلى أي مضاعفات بعد أن اشتكى من الإصابة في الأيام الماضية"



ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبلة فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.