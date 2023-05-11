فخري الفقي: الموازنة الجديدة تستهدف التخفيف على المواطن

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة يتم إقرارها في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.

وقال فخري الفقي في حواره على قناة "إكسترا نيوز"،: "العالم كله متأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، ونأمل أن تنتهى هذه الحرب في أقرب وقت“، مضيفا: ”من الضروري تحقيق النمو المستدام والصديق للبيئة في الموازنة الجديدة".

وأضاف فخري الفقي: "الموازنة العامة الجديدة تستهدف التخفيف على المواطن البسيط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة".

وتابع فخري الفقي: "على الموازنة أن تراعي بعد الحماية الاجتماعية بشكل كبير، وعلى الموازنة أن تراعي أن يكون الدين مستداما".

ولفت فخري الفقي: "هناك قروض تحصل عليها مصر تكون في مشروعات منتجة في الأجل المتوسط والبعيد"، مضيفا: "من الضروري مراعاة حجم العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة".