رئيس خطة النواب: أساسيات الاقتصاد المصري سليمة.. ولدينا 5 مصادر للنقد الأجنبي

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة، ويتم الالتزام بالاستحقاق الدستوري في هذا الأمر.



وقال فخري الفقي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الاستحقاق الدستوري يضع حد أدنى للصرف على الصحة والتعليم في الموازنة العامة وهو 7 % من الناتج المحلي الإجمالي ".



وأضاف فخري الفقي:" قبل دستور 2014 لم يكن هناك نسبة محددة لمخصصات التعليم والصحة ولكن دستور 2014 وضع حد أدنى للصرف على مخصصات التعليم والصحة ".

وتابع فخري الفقي:" الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم معدلات التضخم على مستوى العالم ".

وأكمل فخري الفقي:" مصر بها 5 مصادر للنقد الأجنبي، وأساسيات الاقتصاد المصري سليمة والقاعدة الإنتاجية الخاصة به متنوعة ".