الأردن.. حقيقة حدوث تسرب غازي في مدينة العقبة

أفادت وكالة الأنباء الاردنية بأن ‏سلطة العقبة الخاصة أكدت أن كل ما أشيع عن تسرب غازي في المدينة لم يثبت له مصدر، ولم ترصده محطات الرصد.

وذكر السلطات الأردنية في مدينة العقبة أن العمل جارٍ من خلال المتابعة على مدار الساعة عبر الرصد الهوائي.



وكان الدفاع المدني الأردني قد افاد بأنه تم نقل ما يقارب 15 طفلا من قسم الأطفال إلى قسم آخر بعد انبعاث دخان من أحد الأسقف في القسم بمستشفى الملك المؤسس.



وذكر مصدر في الدفاع المدني الأردني أنه تم نقل الأطفال جاء كإجراء احترازي بسبب الدخان الناجم عن رمي احد المراجعين سيجارة على سقف “الفور سيلنج”.



واوضح المصدر أن الأمور عادت الى طبيعتها وتم إرجاع الأطفال الى القسم ولم ينجم عن الحادث أي إصابات

