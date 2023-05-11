قوته 6.1 علي ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 علي مقياس ريختر درجة قبالة جزيرة مياكوجيما في مقاطعة أوكيناوا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه بعد الزلزال، لم يكن هناك تحذير من تسونامي في المنطقة.

كما شعر السكان بالزلزال فى بعض المدن فى ولاية أوكيناوا المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا قوته 5.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب الجزء الجنوبي من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.

وأوضحت الأرصاد الجوية في اليابان، أن الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشارت إلي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.