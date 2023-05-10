المباني تهتز .. زلزال قوي يضرب اليابان

قالت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

وصنف الزلزال على أنه من "الدرجة الخامسة" على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، شمال منطقة إيشيكاوا الواقعة في وسط اليابان، ولم يصدر تحذير فوري من احتمال حصول تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، إن هناك زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط اليابان.

ووقع الزلزال عند الساعة 05,42 بتوقيت جرينتش على عمق 10 كيلومترات.