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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال قوي يضرب تركيا
زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 6.23 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

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وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

وقال محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية جوكسون كهرمان مرعش تركيا زلزال

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