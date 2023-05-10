تركيا تعلن شحن 30 طن حبوب من الموانئ الأوكرانية

أعلنت تركيا شحن 30 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، التزاماً باتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا.



وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، "بفضل اتفاقية الحبوب التي وقعناها في 22 يوليو الماضي، تم شحن 30 مليون طن من الحبوب"، بحسب موقع "سي إن إن ترك" التركي.



وبدأ اليوم اجتماع مجلس وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولي الأمم المتحدة في اسطنبول، أنهم يواصلون التفاوض لضمان عدم توقف هذا العمل والحفاظ على الاستقرار.

وشدد أكار على جهود تركيا لحل أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التحدث إلى كل من أوكرانيا وروسيا، ويجب أن يرى الجميع القيمة العملية التي يضيفها هذا إلى السلام الإقليمي والعالمي، مع اتفاقية حبوب البحر الأسود التي التي تم توقيعها في 22 يوليو، ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو الجاري، فيما تبحث الأطراف المعنية سبل تمديد الاتفاق.