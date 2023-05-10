خطر ومدمر.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من زلزال عنيف الأيام القادمة

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة، بعد وقوع زلزال في سواحل تونجا.

زلزال مدمر

وقال هوجربيتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : هذا رقم واحد، كما قلت في أحدث التوقعات ، من المحتمل حدوث زلزال واحد أو زلزالين من طراز M7 هذا الأسبوع ، ومن المحتمل أن يصل متوسط ​​قوته إلى 7 درجات في حوالي 11 و 15 مايو".

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب قبالة سواحل تونجا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 212 كيلومترا وكان مركزه على بعد 73 كيلومترا شمال غربي هييفو في تونجا.

كما أطلقت الهيئة نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.