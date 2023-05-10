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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال يضرب إثيوبيا.. ماذا يحدث لـ سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

انهيار سد النهضة بفعل زلزال إثيوبيا .. مخاوف أثيرت منذ ساعات عقب تعرض إثيوبيا زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق يقدر بنحو 9.8 كيلومترات. 

زلزال إثيوبيا أثار مخاوف من أن ينجم عنه انهيار سد النهضة، الذي أقيم على النيل الأزرق ويعد مصدر قلق للدول المجاورة لإثيوبيا وخاصة السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على مياه النيل، ويخشى السودان من أن يؤدي انهيار سد النهضة إلى إغراق المناطق المحيطة به، والتسبب في تدمير البنية التحتية بالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية الكبيرة. 

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زلزال إثيوبيا

حسب ما يقول خبير الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي، فإن زلزال الأمس هو الأقرب لموقع سد النهضة من زلازل تعرضت لها إثيوبيا خلال المائة عام الأخيرة. 

للمزيد حول مخاوف انهيار سد النهضة بسبب زلزال إثيوبيا وماذا قال خبير الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي بشأن زلزال إثيوبيا وتحذيره من إمكانية انهيار سد النهضة شاهد الفيديوجراف التالي:

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