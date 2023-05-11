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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر توقع اتفاقية لزيادة الصادرات والتكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية

صدى البلد

قامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك؛ توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" وذلك لتنفيذ مشروع "أكاديمية التصدير" في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0".

 

وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير" يتمثل في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية وكذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

 

وأضافت السعيد أن الأكاديمية تعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة.

 

وتابعت السعيد أن للمشروع أهداف أخرى تتضمن بناء القدرات و المهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها لمتطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.


كما أوضحت السعيد أنه من المستهدف تحقيق نتائج إيجابية من المشروع من حيث تنمية قدرات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية في مصر والدول العربية والأفريقية لزيادة معدل الصادرات ورفع معدلات التبادل التجاري بين تلك الدول وبعضها.

 

وأضافت السعيد أن من ضمن النتائج المستهدفة من تنفيذ مشروع " أكاديمية التصدير" القيام بتدريب المشاركين والجهات المستفيدة على برامج تدريب متخصصة في مجال التجارة الدولية المعتمدة بهدف زيادة أعداد المصدرين الجدد ورفع قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ليصبحوا قادرين على إيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية المستهدفة وتصميم وتنفيذ استراتيجيات تسويقية جديدة وتقنيات الترويج من أجل وضع منتجاتهم بشكل فعال في الأسواق المحلية والإقليمية، ذلك بالإضافة إلى تنمية القدرات التصديرية للمرأة العاملة للنهوض بمستواها ورفع قدر التنافسية في الأسواق.

 

جدير بالذكر أن الاتفاقية الثلاثية قام بتوقيعها عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس، وعن وزارة التجارة والصناعة "مركز تدريب التجارة الخارجية" ماري كامل المدير التنفيذي، وعن جمعية المصدرين المصريين محمد قاسم عبد الحي رئيس مجلس الإدارة.

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