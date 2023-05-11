قبلة المسلمين الثانية وكعبة للعلم | قيادات الأزهر تحتفي بالطلاب الوافدين ودفعة جديدة من الوعاظ

الأزهر قبلة المسلمين الثانية وكعبة للعلم

يدرس بالأزهر نحو 50 ألف طالب وافد من أكثر من 100 جنسية مختلفة

المحرصاوي:

نحرص علي دعم الطلاب الوافدين انطلاقا من عالمية رسالة الأزهر الشريف

أسامة ياسين:

اطلبوا العلم من مصادره الصحيحة واحذروا المغالاة

أقام مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من الطلاب الوافدين اليوم، احتفالية بمناسبة استقبال الطلاب الجدد من إندونيسيا، احتضنتها قاعة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بمقر المركز، في حضور نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهرالدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة يس.

احتفالية طلاب إندونيسيا

قبلة المسلمين الثانية

قال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الازهر الشريف قبلة المسلمين الثانية، فهو قبلة العلم والعلماء، و يدرس به نحو 50 ألف طالب وافد ، من أكثر من 100 جنسية مختلفه.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقامه اتحاد الطلبة الإندونيسيين ، بمناسبة استقبال الطلاب الجدد بكلية أصول الدين، والذي عقد بقاعة الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية الطلاب الوافدين، ودعمهم بشتى الطرق، مشيرا إلى أن هذا الحرص نابع من عالمية رسالة الأزهر الشريف، موضحا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، و مشيدا بتميز طلاب دولة أندونيسيا وتفوقهم بالأزهر الشريف بمختلف الكليات.

وفي ختام كلمته أوصي الطلاب بالحرص على الالتزام، وطلب العلم من مصادره الصحيحة، من الأزهر الشريف وروافده، مؤكدا أنهم بمثابة أمانة في أعناقنا، موضحا حرص المنظمة والمركز علي دعم الطلاب الوافدين في مختلف المجالات.

علماء الأزهر

طلب العلم من القنوات الشرعية

ومن جانبه، قال أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة تحرص على التواصل الدائم مع أبناء الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات، وتقديم يد العون لهم لتذليل العقبات.

وأكد على ضرورة تواصل الطلاب مع الأزهر الشريف وروافده، وطلب العلم من القنوات الشرعية، محذرا إياهم من اللجوء إلى مصادر غير معروفة، مما يؤدي إلى تشوش الأفكار والغلو في المفاهيم، والمغالاة الدين.

وفي الختام أوصاهم بتوطيد علاقتهم بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تحرص على رعاية الطلاب عقب تخرجهم عن طريق التواصل أو عمل برامج تدريبية مختلفة لهم ،لتأهيلهم في مختلف المجالات.

الحرص علي الوسطية وعدم المغالاة

وقال الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة ‏الأزهر، إن الالتماس في طلب العلم يدخل الجنة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال( ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة)، ومن هنا ندرك أهمية طلب العلم في الدين الإسلامي، موضحا ضرورة الحرص علي الوسطية وعدم المغالاة، وطلب العلم من مصادره الصحيحة.

وقال الدكتور محمد سيد نائب شئون التعليم بمركز الشيخ زايد، إن طلاب دولة إدونيسيا من أكثر الطلاب حرصا على طلب العلم، وتعلم اللغة العربية، موضحاً أن تعلم اللغة العربية أساس التفوق،وسبيل الفهم الصحيح للعلوم الدينية والشرعية، موصيا إياهم بنشر الإسلام وسماحته وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف عقب العودة لبلادهم.

احتفالية مركز الشيخ زايد

7 مستويات للدراسة

يعد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أحد روافد الأزهر الشريف لتعليم اللغة للوافدين وغير الناطقين بها من كافة أقطار العالم، حيث يهدف إلى تعليم اللغة العربية الفصحى لغير الناطقين بها؛ طبقا لمعايير الجودة العالمية، وتوفير أفضل الإمكانات من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين من خلال التوسع في استخدام الوسائط والتقنيات الحديثة، كما أنه مركز معتمد لتدريب وتأهيل معلمي اللغة العربية.

ونجح مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في تحقيق عدد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة قياداته ومعلميه ومعلماته خلال العام المنقضي 2022، بما يسهم في تطوير الأداء وإثراء العملية التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات الدارسين بالمركز.

واستقبل المركز في عام 2021/2022 نحو 3000 طالب من 75 جنسية حول العالم، أبرزهم من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا، ويمر الطالب خلال دراسته بسبعة مستويات وهي كالتالي.: “المبتدئ الأول، المبتدئ الثانى، المتوسط الأول، المتوسط الثاني، المتقدم الأول، المتقدم الثاني، المستوى المتميز”، ويختص المستوى السابع بتدريس الطالب الموضوعات المرتبطة بدراسته الجامعية.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر الماضي، أطلق مركز الشيخ زايد حملة (اللغة العربية.. حصن وحياة) ، تأكيدًا على أن اللغة العربية هي الحصن الذي يقف سدًّا منيعًا أمام الجماعات المتطرفة التي تفسر النصوص الدينية حسب أهوائها ولخدمة أغراضها، وبرهانا على أن اللغة العربية تعد من أهم الحصون التي تحمي مستقبلنا من فقدان الهوية وتحافظ على انتمائنا لديننا الحنيف وأمتنا العربية، وشارك بالحملة العديد من طلاب المركز من مختلف الجنسيات، وكذلك العديد من رؤساء فروع المنظمة بالخارج، والعديد من علماء وأئمة العالم الإسلامي.

قيادات الأزهر

تفكيك الفكر المتطرف

كما احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم بتخريج دفعة جديدة من وعاظ الأزهر الشريف، المشاركين في دورة" تفكيك الفكر المتطرف"، والمنعقدة بمدينة الإسكندرية، في الفترة من (٣٠) أبريل حتى (١١) مايو (٢٠٢٣م).

وذلك بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف، تضم كلاً من أ.د نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أ.د عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أ.د حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء.