اعرف المواصفات الكاملة لهاتف فيفو iQOO Neo 8 قبل وصوله الأسواق

أعلنت العلامة التجارية الفرعية المملوكة لت "فيفو" الصينية، iQOO عن هاتفها الذكي القادم من سلسلة Neo 8 الجديدة ، والتي تضم طرازين Neo 8 القياسي و Neo 8 Pro الأعلى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقي، قبل إصدارها الرسمي في 23 مايو الجاري في بلدها الأم الصين ، شاركت الشركة بعض الصور التي تظهر بوضوح تصميم الهواتف ، ومن خلال المعاينة الأولى تبين وجود تغييرات طفيفة عن سلسلة Neo 7 السابقة.

مواصفات سلسلة iQOO Neo 8

على موقع Weibo الصيني، أصدرت iQOO مقطع فيديو يكشف عن تصميم سلسلة Neo 8 القادمة التي ستأتي مع لوحة خلفية منحنية الحواف، مع جلد نباتي باللون الأحمر الغامق. في الخلف ، توجد جزيرة كاميرات مستطيلة ذات فتحتين دائريتين ، تضم إعداد الكاميرا المزدوجة وفلاش LED لجهاز Neo 8 5G. يوضح نص مكتوب على وحدة الكاميرا أن Neo 8 سوف يتضمن دعم تثبيت الصورة البصري (OIS).

iQOO Neo 8

وفقًا لـ iQOO ، سيتم تجهيز Neo 8 Pro بـ معالج وحدة مركزية من ميدياتك وتحديدا مجموعة شرائح Dimensity 9200+ الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، والذي تم بناؤه على عملية 4 نانومتر وقادر على الوصول إلى سرعة ساعة قصوى تبلغ 3.35 جيجا هرتز.

علاوة على كل ما سبق يأتي الهاتف مع شريحة Vivo + V1 لتحسين أداء وجودة عمل الكاميرا وقدرات العرض. من خلال تضمين شريحة V1 + ISP ، يبدو أن iQOO قد يخطط لتحويل Neo 8 Pro إلى جهاز متعدد الاستخدامات بدلاً من مجرد جهاز يركز على ألعاب الفيديو مثل الإصدارات السابقة عليه.

يأتي هاتف iQOO Neo 8 Pro مع شاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5Kمع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت روم.

يقال إن هذا الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي في الخلف ، مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسل. ومع ذلك ، لم يكشف المصدر عن مواصفات المستشعرين الآخرين. ستحتوي أيضًا على كاميرا سيلفي في اللوحة الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. يحزم الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 120 واط خارج الصندوق. سيتم تشغيل Neo 8 Pro بنظام أندرويد 13 وسيحتوي على واجهة مستخدم Origin OS 3.