عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف المواصفات الكاملة لهاتف فيفو iQOO Neo 8 قبل وصوله الأسواق

iQOO Neo 8
iQOO Neo 8

أعلنت العلامة التجارية الفرعية المملوكة لت "فيفو" الصينية، iQOO عن هاتفها الذكي القادم من سلسلة Neo 8 الجديدة ، والتي تضم طرازين  Neo 8 القياسي و Neo 8 Pro الأعلى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقي، قبل إصدارها الرسمي في 23 مايو الجاري في بلدها الأم الصين ، شاركت الشركة بعض الصور التي تظهر بوضوح تصميم الهواتف ، ومن خلال المعاينة الأولى تبين وجود تغييرات طفيفة عن سلسلة Neo 7 السابقة.

مواصفات سلسلة iQOO Neo 8

على موقع Weibo الصيني، أصدرت  iQOO  مقطع فيديو يكشف عن تصميم سلسلة Neo 8 القادمة التي ستأتي مع لوحة خلفية منحنية الحواف، مع جلد نباتي باللون الأحمر الغامق. في الخلف ، توجد جزيرة كاميرات مستطيلة ذات فتحتين دائريتين ، تضم إعداد الكاميرا المزدوجة وفلاش LED لجهاز Neo 8 5G. يوضح نص مكتوب على وحدة الكاميرا أن Neo 8 سوف يتضمن دعم تثبيت الصورة البصري (OIS).

iQOO Neo 8

وفقًا لـ iQOO ، سيتم تجهيز Neo 8 Pro بـ معالج وحدة مركزية من ميدياتك وتحديدا مجموعة شرائح Dimensity 9200+ الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، والذي تم بناؤه على عملية 4 نانومتر وقادر على الوصول إلى سرعة ساعة قصوى تبلغ 3.35 جيجا هرتز. 

علاوة على كل ما سبق يأتي الهاتف مع شريحة Vivo + V1 لتحسين أداء وجودة عمل الكاميرا وقدرات العرض. من خلال تضمين شريحة V1 + ISP ، يبدو أن iQOO قد يخطط لتحويل Neo 8 Pro إلى جهاز متعدد الاستخدامات بدلاً من مجرد جهاز يركز على ألعاب الفيديو مثل الإصدارات السابقة عليه.

بأرخص سعر .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف جديد لمحدودي الدخل

من الفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات فيفو Vivo S17 قبل طرحه بالأسواق

يأتي هاتف  iQOO Neo 8 Pro  مع شاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5Kمع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت روم.

يقال إن هذا الهاتف سيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي في الخلف ، مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسل. ومع ذلك ، لم يكشف المصدر عن مواصفات المستشعرين الآخرين. ستحتوي أيضًا على كاميرا سيلفي في اللوحة الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. يحزم الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 120 واط خارج الصندوق. سيتم تشغيل Neo 8 Pro بنظام أندرويد 13 وسيحتوي على واجهة مستخدم Origin OS 3.

فيفو iQOO iQOO Neo 8 ميدياتك Dimensity

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

نور الشربيني تتوج بلقبها السابع ببطولة العالم للإسكواش

رحيله عن الزمالك وتسليم النادي لوزارة الرياضة|5 تصريحات صادمة من مرتضى منصور

مش عايزه |كولر يصدم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

اعرف سعر ومواصفات جوال موتورولا Motorola Moto G23 في الإمارات

من الفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات فيفو Vivo S17 قبل طرحه بالأسواق

واتس آب لا يمكن الوثوق به.. إيلون ماسك ينتقد منافسه مارك زوكربيرج

مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

كل ما تريد معرفته عن iPad mini الجيل السابع القادم من آبل

يسجل كل ما تقوله بدون إذنك..  "ميكروفون" WhatsApp  يعرض ملياري مستخدم للخطر

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

ترشيحاتنا

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

إمكانيات قوية.. ريلمي تطلق موبايل جديد بنفس تصميم iPhone 14 Pro

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة جديدة في مصر .. 5 سيارات "زيرو" بـ 400 الف جنيه.."فرصة" تويوتا كورولا بربع الثمن

لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

أستون مارتن تطلق 8 سيارات رياضية جديدة بحلول 2026

الانتهاء من كهربة إشارات خط سكة حديد بني سويف/أسيوط بالكامل.. يونيو القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

مكون سحري لعلاج تساقط الشعر في أسبوع

سيدة أمريكية تثير الجدل على التيك توك بطريقة إخبارها لزوجها بحملها..شاهد

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

فيديو

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ