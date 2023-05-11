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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أمريكية تشيد بالتعايش بين اليهود والمسلمين في تونس

تونس علم
تونس علم

زارت السفيرة ديبورا ليبستادت، المبعوثة الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية تونس في الفترة ما بين 5 و 10 مايو.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في تونس؛ فقد قامت المبعوثة الخاصة ليبستادت والسفير هود بزيارة كنيس الغريبة قبل هجوم 9 مايو المروع والمعادي للسامية والذي يتناقض تمامًا مع التاريخ الثقافي المتنوع لتونس، وفق نص البيان .

كما حضرا احتفالات Lag B’Omer السنوية في جزيرة جربة حيث تقطن واحدة من أقدم الجاليات اليهودية في شمال افريقيا.

خلال زيارتهما، التقى السفيران بقادة من المجتمع الناشط والطلبة المتحمسين من المدارس اليهودية الذين تركوا انطباعًا عميقًا لديهم، وفق البيان.

كما اعربت المبعوثة الخاصة ليبستادت، وفق السفارة الأمريكية ، عن اعجابها عندما علمت أن الطلبة المسلمين واليهود يدرسون معاً منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب في حومة السوق، وهو مثال آخر للتعايش الذي يعود تاريخه إلى 2500 سنة ويستمر في الجزيرة.

هذا وقد التقت المبعوثة الخاصة أثناء تواجدها في تونس العاصمة بكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة لمناقشة الحريات الدينية.

كما شاركت في حلقات حوارية مع ممثلين من المجتمع المدني والتقت بطلبة الجامعة الأوروبية بتونس الذين أعربوا عن أملهم في التأثير الإيجابي للتبادل الثقافي في تعزيز التعايش. 

الحريات الدينية الخارجية والهجرة والتونسيين السفارة الأمريكية المجتمع المدني جزيرة جربة تونس العاصمة كنيس الغريبة معاداة السامية

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