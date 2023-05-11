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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هل مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من القمح.. وكيل زراعة الشيوخ يجيب

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

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وتابع محمد السباعي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"،  أن ذلك سيحدث عن طريق زراعة كل ارضنا الـ 9 ملايين فدان من القمح وهذا سيأتي على حساب محاصيل أخرى موازية لأننا لا نحتاج للقمح فقط بل نحتاج أيضا لمحاصيل أخرى مثل الخضار والفاكهة، ولا يوجد أي دولة في العالم محققة للاكتفاء الذاتي من كل العناصر كل ما في الأمر إنك تتميز في محصول محدد فمثلا مصر يوجد لديها اكتفاء ذاتي من الأرز ومع ذلك الأرز ارتفع سعره ولدينا اكتفاء الذاتي أيضا من بعض المحاصيل مثل البرتقال.

 

تعظيم قدرتنا و مواردها 

ونوه محمد السباعي أن رغم لدينا عجزا شديدا جدا في فول الصويا نستورد حوالي 98 % من فول الصويا ونستورد حوالي 65 % من الذرة ولكن لدينا اكتفاء ذاتي أيضا في عناصر أخرى وهذا طبيعي لذلك في السنة الماضية مصر ضاعفت حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية، متابعا أن العالم كله هكذا وكل ما في الأمر أننا نبحث عن تعظيم قدرتنا و مواردها خصوصا أننا ليس لدينا مياها كافية نزرع بها.

محمد السباعي مجلس الشيوخ الاكتفاء الذاتي محمد مصطفي القمح

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