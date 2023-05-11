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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليون جنيه.. خبير يفجر مفاجأة عن أسعار السيارات الاقتصادية.. فيديو

السيارات
السيارات

قال خالد سعد الخبير بقطاع السيارات، إن السوق المصرية تعاني من عدم وجود سيارات تكفي تغطية الطلب.

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وأضاف خالد سعد الخبير بقطاع السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “ارتفاع أسعار السيارات لمستويات قياسية في مصر يرجع إلى عدم توافرها”، لافتا: “لا اتوقع أن مبيعات السيارات ستعاود الارتفاع مرة أخرى في بقية شهور هذا العام بعد قناعة الناس أن السيارات لا يمكن أن تنخفض”.

 

وأشار خالد سعد الخبير بقطاع السيارات،: “المعروض من السيارات في السوق المحلي انخفض بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية”، موضحا: “من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار هي ندرة المعروض”.

 

مليون جنيه

 

وأوضح خالد سعد الخبير بقطاع السيارات،: “السيارة الاقتصادية التي كان سعرها يصل إلى 300 ألف أصبحت حاليا تبدأ من 800 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه”، معقبا: “السعر المستفز سبب انخفاض الطلب على السيارات بشكل كبير”.

 

وأكمل خالد سعد الخبير بقطاع السيارات،: “انخفاض الطلب على السيارات سيستمر طالما ليس هناك سعر مقبول للسيارات”، مشيرا: “الدولار هو العامل الأساسي في تسعير السيارات، والذي يقودنا في التسعير هو الدولار”.

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