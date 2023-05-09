هل كل السيارات تحتاج للتسخين قبل الانطلاق؟.. أحمد سالم يجيب

قال أحمد سالم البلوجر المتخصص في شرح حلول مشاكل السيارات، أن اول ما يتم فعله عند ركوب السيارة هو إرتداء الحزام وتظبيط الأنوار والتابلوة وكل شيء يكون فى مكانه الصحيح وهذا يأخذ من دقيقة ل 3 دقائق قبل الانطلاق بالسيارة، وان ما يجب فعله تسخين السيارة لمدة ثلاث دقائق وهذا ما يجعل كفاءة زيت السيارة أفضل، مؤكدا أن جميع السيارات سواء حديثة أو قديمة يجب تسخينها على الأقل لمدة 3 دقائق.



ونصح " سالم " خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على فضائية " الإي تي سي" تقديم الإعلامية “انجي انور"، عند عدم تسخين السيارة لوقت كافى يجب عدم زيادة سرعة السيارة، لأن هذا يؤثر على عمر المحرك على المدى الطويل، مضيفا إنه عند النهوض بالسيارة و تكون ثقيلة فى السحب هذا دليل على وجود مشكلة في صيانة العربية في " تغيير البوجيهات أو فلتر الهوا"، وأن أي سيارة أقل وقت لتسخينها على الأقل 3 دقائق.

وأضاف أن عند تسخين السيارة لا يتطلب فتح نوافذ السيارة أم لا، وأهم ما يحافظ على المحرك هو الحفاظ على التسخين لجعل لزوجة السيارة مناسبة للحركة، فزيت السيارة أهم شيء وأن الاستخدام الشخصي لقائد السيارة هو الأهم فى مدة تغيير الزيت، فعند الوصول ل 10 آلاف كيلو من الضروري تغيير الزيت، فنوعية لزوجة الزيت تكون مصحوبة فى كتالوج كل سيارة وفى الأغلب يكون زيت تخليقي بالكامل.



