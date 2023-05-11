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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة تحذر.. انتبهوا من تناول الدجاج المقلي

صدى البلد

يحرص العديد من الأشخاص على تناول  الدجاج وهو من أكثر أنواع اللحوم تناولاً بين الصغار والكبار وخاصة يعشق الكثير الدجاج  المقلى لاضافه بعض التوابل التي تعطي مذاق رائع للحوم الدجاج المقلي التي قد تعرضك للكثير من المشاكل الصحية،  لأنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون نتيجة وضعه فى الزيت أو السمن، وهذا يجعله مرتفع السعرات الحرارية المؤدية لإصابتك بالسمنة وبعض المشاكل الصحية المختلفة. 

وفقاً لموقع "Science direct" فإن تناول الدجاج المقلى يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان  ، بالإضافة إلى تناول الدجاج المقلي بالجلد الذى يحتوى على العديد من الدهون  والهرمونات الضارة للصحة.

وأشارت دراسة أمريكية حديثة من أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة ربطت بين تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وأضاف الباحثون أن الدراسات   المتعلقة بخطر الموت المرتبط بتناول الأطعمة المقلية محدودة، لذلك أجروا دراسة لكشف العلاقة بين تناول الطعام المقلي وخطر الموت بأي سبب، وعلى وجه الخصوص جراء أمراض القلب والسرطان.

الأضرار الناتجة عن تناول الدجاج المقلي

1- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الجسم.

2- زيادة نسبة الإصابة بالسرطان.

3- زيادة نسبة الإصابة بالسمنة المفرطة.

4- التعرض للإصابة بالجلطات.

5- ارتفاع نسبة الكولسترول الضار فى الدم.

6- التعرض لمشاكل فى القلب والإصابة بأمراضه كانسداد الشرايين.

7- عدم تناول الدجاج المقلى واستبداله بالدجاج المسلوق أو المشوى.

8- ضرورة نزع الجلد لتجنب الدهون والهرمونات الضارة به والحد من تناول الأطعمة المقلية .

الدجاج الدجاج المقلي الأطعمة المقلية الاسماك

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