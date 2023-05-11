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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي: نحترم جميع الفرق.. والأهلي جاهز لمباراة الترجي

صدى البلد

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الترجي، التي تقام مساء غد الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الشناوي: الأهلي والترجي فريقان كبيران في إفريقيا، ودائمًا ما تكون لقاءاتهما متكافئة بسبب خبرات اللاعبين في الفريقين.

وواصل كابتن الأهلي حديثه: نحترم جميع الفرق التي نواجهها. المباراة المقبلة هي الأهم أمام فريق الترجي، والتي نبحث خلالها عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة.

وردًّا على غياب معز بن شريفية حارس الترجي، قال الشناوي: إن الحارس لديه خبرات كبيرة، ولكن الترجي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات في صفوفه.

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي تعرض في دور المجموعات لضغط كبير، بسبب مشاركته في أكثر من بطولة، وتجاوز الفريق كل التحديات التي واجهته ووصل إلى نصف النهائي.

واختتم محمد الشناوي حديثه بالتأكيد أن التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزًا في مباراة الغد، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي.

 

محمد الشناوي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ريقيا الأهلي والترجي

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