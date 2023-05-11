أصيبوا بحالة من الذعر.. انهيار جسر بـ27 تلميذا في العاصمة الفنلندية

في واقعة مخيفة، انهار جسر بـ٢٧ طفلا أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” صرح مدير مدرسة كايلا ستيم الابتدائية التي تقع في من العاصمة الفنلندية، بأن العديد من طلاب المدرسة أصيبوا بعد انهيار جسر بحالة من الذعر و الخوف الشديد.

وكشفت مستشفى هلسنكي، بأن معظم جروح الأطفال كانت سطحية، والبعض الأخر كانت أصابته تحتاج إلي خياطة أو كسر في العظام فقط، و لكن تلك الحادث لم ينتج عنها وفاة أي شخص، مؤكدين بأن تلك الإصابات كانت بسبب الواقعة فقد سقطوا عدة أمتار عن الأرض أدت لتلك الجروح و الكسر.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة تابيولا، و التي تقع على بعد 12 متر من العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقامت إدارة المدرسة، بالتواصل في الحال مع أولياء أمور تلك الطلاب لمعرفة مدي إصابة أطفالهم.

وفي الوقت الحالي تبحث الشرطة عن سبب الانهيار، وأكدت بأن الطلاب يخضعون للعلاج و الأشرف الطبي حتي يتم شفائهم.

تجري الشرطة تحقيقا فنيا في المنطقة وتجري دراسة الأسباب المحتملة للحادث، وقد تسبب الحادث بالفعل في احتجاج عام في فنلندا، حيث دعا الكثيرون إلى تطبيق تدابير سلامة أفضل في الأماكن العامة.