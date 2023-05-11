محمد بن زايد وماكرون يتفقان على التعاون المشترك لمواجهة التغير المناخي

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي ماكرون شددا على أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك، كما أن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين.

وأكد الرئيسان، أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفًا مشتركًا للإمارات وفرنسا.

وقد قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة عمل إلى الجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس.

وعقد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات جلسة مباحثات مع يائيل براون بيفت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية في مقر الجمعية بباريس خلال الزيارة الرسمية حاليًا على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى فرنسا.

وأكد الجانبان "أهمية أن يكون التعاون البرلماني على مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وعلى ضرورة تنسيق المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي".