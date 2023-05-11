كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

يبحث راغبو ترخيص لافتة اعلانية، عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،و ضوابط وضع الإعلانات وذلك من خلال الحصول على ترخيص الاعلان ، التي اوضحها القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن.
ويقدم موقع صدي البلد، كيفية ترخيص اعلان، من خلال توضيع شروط وموانع الترخيص، والتي يصدر الترخيص فيها لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها ، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بوضع الإعلان
- -سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.
- - الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.
- - ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.
- -ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.
- - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- - مستخرج رسمي من السجل التجاري .
- - صورة البطاقة الضريبية.
- - صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.
- - نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.
- - نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.
آليات إزالة الإعلانات المخالفة
- يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية.
- ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها.
- وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
- كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.