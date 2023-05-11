عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

ترخيص اعلان
ترخيص اعلان

يبحث راغبو ترخيص لافتة اعلانية، عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،و ضوابط وضع الإعلانات وذلك من خلال الحصول على ترخيص الاعلان ، التي اوضحها القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن.

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية ترخيص اعلان، من خلال توضيع شروط وموانع الترخيص، والتي يصدر الترخيص فيها لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها ، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

إعلان خطوبة علي الأهرامات يثير جدل السوشيال ميديا

تشويه السمعة.. إعلان مقلق من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التخلف عن السداد

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بوضع الإعلان 

  1. -سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.
  2. - الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.
  3. - ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.
  4. -ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.
  5. - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  6. - مستخرج رسمي من السجل التجاري .
  7. - صورة البطاقة الضريبية.
  8. - صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.
  9. - نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.
  10. - نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

آليات إزالة الإعلانات المخالفة

 

  1. يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية.
  2. ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها.
  3. وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
  4. كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
  5. ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
اتحاد الصناعات المصرية الإعلانات علي الطرق العامة الصناعات المصرية تنظيم الإعلانات على الطرق العامة قانون تنظيم الإعلانات على الطرق قانون تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة قانون تنظيم الإعلان قانون تنظيم الإعلانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إعلان خطوبة علي الأهرامات يثير جدل السوشيال ميديا

تشويه السمعة.. إعلان مقلق من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التخلف عن السداد

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

رئيس "مطوري القاهرة الجديدة": إعلان الحكومة عقد مؤتمر اقتصادي يعطي طمأنة للمستثمرين

إعلان عاجل من وزير الخارجية الإيراني بشأن فتح سفارة بلاده في السعودية

للموظفين.. اعرف حقك فى الترقية بعد إعلان وزير المالية عن الموعد

بعد إعلان الرقابة المالية عن إطلاقه.. تعرف على مزايا صناديق الاستثمار في المعادن

ترشيحاتنا

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد تركيا.. زلزال قوي يضرب إيران

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

محمد بن زايد وماكرون يتفقان على التعاون المشترك لمواجهة التغير المناخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ