تشويه السمعة.. إعلان مقلق من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التخلف عن السداد

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن أي تقصير محتمل في الولايات المتحدة يحمل في طياته مخاطر جسيمة على سمعة الولايات المتحدة وجيشها في العالم، والتي يمكن للصين ودول أخرى أن تستغلها لصالحها.

وقال أوستن، خلال جلسة استماع بالكونجرس: "هذا يحمل مخاطر كبيرة على سمعتنا. يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها مصدر استقرار على الساحة العالمية، ونحن نسدد ديوننا دائمًا. هناك عدد من القضايا التي نتعاون بشأنها مع شركائنا، وفي مثل هذه الحالة سيطرح السؤال عما إذا كنا قادرين على مواصلة هذا العمل".

وأضاف أن “بداية التخلف عن السداد ستؤثر بشكل مباشر على جدوى الجيش الأمريكي في الخارج والمدنيين المتعاونين معهم".

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "لن نكون قادرين على الدفع لهم بالطريقة التي ينبغي لنا.. وهذا شيء يمكن للصين والدول الأخرى الاستفادة منه".