وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول تسريع تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، ومن المقرر تسليمها في أوائل الخريف.

وقال أوستن، في جلسة استماع بالكونجرس: "نبذل قصارى جهدنا للإسراع بتسليم هذه الدبابات، والآن من المتوقع أن يتم ذلك في أوائل الخريف".

وأضاف: “قامت الولايات المتحدة بالفعل بنقل عدة دبابات إلى منطقة العمليات حتى يتمكن الأوكرانيون من البدء في التعرف على قدراتهم".

وقال أوستن "بحلول الوقت الذي ينتهون فيه من التدريب، ستكون الدبابات جاهزة لاستخدامها".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، على أن التعقيد التقني للمعدات الموردة يتطلب التحضير لاستخدامها.