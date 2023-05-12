مشرد ينقذ رضيعة من الموت بطريقة عجيبة في أمريكا.. تفاصيل

استطاع رجل مشرد أمريكي يدعى “رون نيسمان”، أن ينقذ طفلة من الموت، بعد أن سقطت عمتها على الأرض وفقدت سيطرتها على عربة الأطفال التي كانت تحمل الطفلة، حيث تمكن البطل المشرد من إنقاذ الطفلة في اللحظات الأخيرة قبل أن تدهس من قبل السيارات.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قال البطل المشرد إنه كان يتحدث عبر هاتف مع أحد أصدقائه حين تعرضت الطفلة للحادث المروع، مما دفعه إلى إغلاق هاتفه في الحال و بدأ التوجه إلي الطفلة لإنقاذها من الخطر الذي كان يداهمها.



واستكمل بأن الحدث المروع وقع حين سقطت عمة الطفلة على الأرض بسبب شدة الازدحام المروري، وكانت عربية الطفلة تسير بمفردها وتمكن هو من إيقافها ومساعدة عمتها على النهوض مرة أخري.

وتابع رون بأن بعد ذلك الموقف الرجولي تواصل معه العديد من القنوات والبرامج المختلفة للظهور على شاشات، كما أيضا حصل على وظيفة بسبب موقفه الرجولي.

البطل المشرد



وعلق رون في إحدي الصحف قائلا:" لم يكن لدي الوقت حتي للتفكير في الأمر، و عند رؤيتي للطفلة ذهبت لإنقاذها في الحال دون التفكير، مؤكدا بأنه شعت بالحزن على عمتها، وأنه كان لا يتخيل تلك الموقف يمكن أن يحدث معه في يوم من الأيام".