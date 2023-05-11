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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 والبحث عن آخر في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

إنقلاب سيارة بأسيوط
إنقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون وجاري البحث عن آخر في سقوط سيارة ملاكي بترعة بمزلقان قرية الفليو بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة سقوط سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص في ترعة بجوار مزلقان قرية الفليو.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال " بيتر. ي" جثة هامدة و " يوسف. م. ح" 14 عاماً، و " إبراهيم. م. إ" 14 عاماً، و " نور الدين. ح. س" مصابين وجاري البحث عن شخصا اخر، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي ونقل المصابين لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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أسيوط أخبار أسيوط امن اسيوط سقوط سيارة ملاكي بترعة مركز أبوتيج

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