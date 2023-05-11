جورجيا تشيد بقرار روسيا إلغاء التأشيرات ورفع الحظر عن الرحلات الجوية المباشرة

وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، اليوم /الخميس/، قرار روسيا بإلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الجورجيين ورفع الحظر على الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بأنه "خطوة إيجابية".

وقال جاريباشفيلي -في تصريحات للصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم/الخميس/- إن "هذا بالتأكيد قرار إيجابي من وجهة نظر إنسانية وهو مشهد مرحب به أي قرارات تساعد في تبسيط حياة مواطنينا وسفرهم وأعمالهم هي بالطبع إيجابية ويمكن الترحيب بها".

وأكد أنه من المهم للغاية الآن، أنه سيكون من الأسهل على حوالي مليون جورجي يقيمون في روسيا، وكذلك أفراد عائلاتهم، زيارة بعضهم البعض بدون تأشيرة باستخدام الرحلات الجوية المباشرة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس /الأربعاء/ مرسوما بإلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الجورجيين ابتداء من 15 مايو.