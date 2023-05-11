أول تعليق من نجم الترجي علي مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أكد رشاد العرفاوي، لاعب فريق الترجي التونسي، أن ناديه لديه دوافع كبيرة لتحقيق الانتصار على الأهلي غدا الجمعة.

ويلعب الترجي مع ضيفه الأهلي غدا على ملعب (حمادي العقربي) في العاصمة التونسية، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال العرفاوي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه وزملاءه يعرفون جيداً قدرات الأهلي وخبراته في تلك النوعية من المباريات، لكنه شدد على أن الترجي يجيد أيضا اللعب في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

وأضاف:" جلسنا كلاعبين سوياً في الترجي وتعاهدنا علي تجاوز الخسارتين اللتين تلقاهما الفريق في الدوري المحلي، وتركيزنا الآن منصب علي مواجهة الأهلي المصري ".

وأوضح العرفاوي "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والفوز قبل مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة بعد أسبوع".

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة القارية بين الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

