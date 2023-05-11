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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يحذر الأهلي من الترجي: الوضع مختلف داخل الملعب

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مباراة الأهلي والترجي التونسي هي الحدث الأهم في المرحلة الحالية مهما زادات سخونة الأحداث الآخرى في الفترة الماضية، مؤكدًا أن تلك المواجهة تشبه الاهتمام في أوروبا بمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل الترشيحات تصب في صالح الأهلي لتخطي عقبة الترجي التونسي قبل مواجهة الفريقين غدًا الجمعة، ونبيل معلول كان يريد مواجهة الأهلي في الدور الماضي، بسبب قرب المسافات، والآن تحقق له ما تمني وسيواجه المارد الأحمر في نصف النهائي".

وأضاف: "الصحف التونسية هاجمت نبيل معلول، بسبب أمنياته بمواجهة الأهلي فكيف يريد مواجهة (أسد افريقيا)، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تصريحاته اليوم أعطى الترجي وضعه وحجمه بين أكبر الأندية القارية، وهو ما سينعكس على لاعبي الفريق الأحمر من خلال تكثيف الجلسات والمحاضرات معهم قبل لقاء الغد".

وتابع: "كولر تحدث كثيرا مع لاعبي الأهلي اليوم قبل مواجهة الترجي وأكد لهم رغبة المنافس في مباغتة الجميع وتحقيق نتيجة ايجابية في الذهاب، رغم الغيابات التي تحاصر الفريق التونسي، كما حذرهم من التركيز فيما يقال عن ظروف المنافس".

وواصل: "كل المؤشرات تؤكد أن الأهلي أفضل، لكن في أرض الملعب الوضع مختلف تماما".

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