كريم عبد العزيز يكشف عن البوستر الدعائي لـ فيلم "بيت الروبي"

كشف الفنان كريم عبد العزيز، اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن البوستر الدعائي لفيلم بيت الروبي المقرر طرحه خلال عيد الأضحى 2023.

وشارك كريم عبد العزيز البوستر الدعائي لفيلم بيت الروبي، الذي ظهر من خلاله يقود دراجة نارية، وعلق: «استنوني في بيت الروبي صيف 2023، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

فيلم بيت الروبي

يشارك في بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، إخراج بيتر ميميز

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي، حول حياة البلوجر والانفلونسر، إذ يجسد كريم شخصية إنفلونسر مشهور يدعى إبراهيم الروبي تمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمواقف خلال الأحداث مما يدفعها إلى خطف أحد الأطفال لتتجاوز تلك المحنة، يجسد دور كريم عبد العزيز دور الزوج والزوجة الفنانة نور، ويقوم الفنان كريم محمود عبد العزيز بلعب دور الأخ الأصغر.