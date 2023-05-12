تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي وأنماط الأكل الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة .

في ظل الظروف المناسبة ، حتى بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية يمكن أن تصبح خطيرة إذا تناولت الكثير منها ، أو إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح وفقا ل eat this

وهناك نوع من الأرز يمكن أن يشكل تهديدًا سامًا ، يمكن اعتبار الأرز البني من الحبوب الكاملة كثيفة العناصر الغذائية ، ولكن قد يحتوي هذا المخزن الأساسي المليء بالألياف أيضًا على الزرنيخ غير العضوي .

ووفقًا لتقارير المستهلك ، فإن التعرض المستمر للزرنيخ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، وكذلك سرطان الجلد والمثانة والكبد.

"الأطعمة التي تحتوي على الأرز البني يمكن أن تتراكم بالفعل عندما يتعلق الأمر بالزرنيخ المعدني الثقيل المسرطن ، حيث يتراكم الزرنيخ في الطبقات الخارجية الصحية والمليئة بالألياف والغنية بمضادات الأكسدة من الحبوب".