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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

صدى البلد

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي وأنماط الأكل الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة .

 

في ظل الظروف المناسبة ، حتى بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية يمكن أن تصبح خطيرة إذا تناولت الكثير منها ، أو إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح وفقا ل eat this

 

وهناك نوع من الأرز يمكن أن يشكل تهديدًا سامًا ، يمكن اعتبار الأرز البني من الحبوب الكاملة كثيفة العناصر الغذائية ، ولكن قد يحتوي هذا المخزن الأساسي المليء بالألياف أيضًا على الزرنيخ غير العضوي . 

 ووفقًا لتقارير المستهلك ، فإن التعرض المستمر للزرنيخ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، وكذلك سرطان الجلد والمثانة والكبد.

 

"الأطعمة التي تحتوي على الأرز البني يمكن أن تتراكم بالفعل عندما يتعلق الأمر بالزرنيخ المعدني الثقيل المسرطن ، حيث يتراكم الزرنيخ في الطبقات الخارجية الصحية والمليئة بالألياف والغنية بمضادات الأكسدة من الحبوب".

 

 

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