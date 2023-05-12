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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشف تفاصيله لـ صدى البلد.. طرح تريلر أحدث أفلام رامي يوسف " POOR THINGS"

رامي يوسف وإيما ستون
رامي يوسف وإيما ستون

طرحت الشركة المنتجة لفيلم POOR THINGS البرومو الدعائي له، قبل عرضه في السينمات يوم 8 سبتمبر المقبل. 

وظهر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، في الفيلم برفقة مارك رافالو وإيما ستون وعدد كبير من نجوم هوليوود. 

وقال رامي يوسف في حوار سابق مع موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح فيلم POOR THINGS الذي يعد تجربة مختلفة تماما عليه. 

وكشف رامي يوسف في تصريحاته تفاصيل العمل ودوره قائلا:"شاركت في فيلم Poor Things مع إيما ستون ومارك رافالو، ويليام  دافو الذي تم تصويره في بودابست، وسيطرح قريبا، وأظهر فيه بشخصية مختلفة تماما وأتحدث بلكنة بريطانية، حيث تدور أحداثه في مرحلة تاريخية قديمة".

واستطرد رامي يوسف في تصريحاته:" أحببت مسلسل Moon Knight كثيرا، وهو عمل قوي جدا، وبطلته مي القلماوي التي تلعب شخصية شقيقتي في مسلسل رامي قدمت دورا جيدا أيضا".

وأشار رامي يوسف إلى أنه :" تم تصوير المسلسل في بودابست، وأنا كنت متواجد أيضا لتصوير فيلمي الجديد، لكنني لم أشارك في العمل، ومشاركتي في الموسم الثاني – مازحا- "يسأل عنه محمد دياب"، ولا أمانع المشاركة في أعمال الأبطال الخارقين فهي جيدة".

وقال رامي يوسف إنه يحرص دائما على مشاهدة الأعمال الكلاسيكية المصرية، ويتابع أعمال الكثير من الفنانين، ولكنه يعتبر يوسف شاهين  واحدا من أهم 5 صناع أفلام في العالم، ويحب كل أفلامه. 

رامي يوسف Moon Knight البرومو الدعائي بودابست مسلسل Moon Knight مسلسل Mo نجوم هوليوود

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