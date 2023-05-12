عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على كواليس ‏فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا |فيديو

أحد طلب برنامج علوم
أحد طلب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية

قال مؤمن أيمن محمد احد طلب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية ان هذه المسابقة تنظم في أمريكا كل عام للطلبة والمتخرجين أيضا  وأنهم شاركوا فيها بحكم أن المشروع الخاص بهم له علاقة بالذكاء الاصطناعي.

 

وتابع مؤمن أيمن خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنهم شاركوا بهذه الفكرة الخاصة بهم وفازوا بالمركز الأول في المسابقة مؤكدا أن شغل الذكاء الاصطناعي الذي كان موجود في المسابقة كان قوي جدا لكنهم استطاعوا الفوز بالمركز الأول وأن الذكاء الاصطناعي حاليا هو المسيطر على كل شيء في العالم.

 

جامعة العلمين الدولية

 

‏وأضاف الطالب يوسف طارق علي أحد الطلاب بالبرنامج أن المشاركة في المسابقة هو شكل من أشكال الشراكات التي توفرها جامعة العلمين مع الجامعات العالمية وهذا يعتبر كورس مشترك بين جماعة العلمين وجامعة "فرچينيا تك"، والمشاركة في المسابقة كانت بسبب كورس نحن قمنا باجتيازه هو الذي سمح لنا للتقديم في هذه المسابقة.

الذكاء الاصطناعي جامعة العلمين الدولية رامي رضوان أمريكا الجامعات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

مقابل 5 ملايين جنيه |إعلامي يعلن انضمام نجم الزمالك لـ بيراميدز

بشري سارة للزمالك.. بيراميدز يرفض تمديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

كشف مقتل طفل على يد زوج أمه بالجيزة .. تفاصيل

تعرف على كواليس ‏فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا |فيديو

مسئول أمريكي يتهم إيران بمواصلة تهريب الأسلحة لليمن

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ