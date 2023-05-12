تعرف على كواليس ‏فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا |فيديو

قال مؤمن أيمن محمد احد طلب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة العلمين الدولية ان هذه المسابقة تنظم في أمريكا كل عام للطلبة والمتخرجين أيضا وأنهم شاركوا فيها بحكم أن المشروع الخاص بهم له علاقة بالذكاء الاصطناعي.

وتابع مؤمن أيمن خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنهم شاركوا بهذه الفكرة الخاصة بهم وفازوا بالمركز الأول في المسابقة مؤكدا أن شغل الذكاء الاصطناعي الذي كان موجود في المسابقة كان قوي جدا لكنهم استطاعوا الفوز بالمركز الأول وأن الذكاء الاصطناعي حاليا هو المسيطر على كل شيء في العالم.

جامعة العلمين الدولية

‏وأضاف الطالب يوسف طارق علي أحد الطلاب بالبرنامج أن المشاركة في المسابقة هو شكل من أشكال الشراكات التي توفرها جامعة العلمين مع الجامعات العالمية وهذا يعتبر كورس مشترك بين جماعة العلمين وجامعة "فرچينيا تك"، والمشاركة في المسابقة كانت بسبب كورس نحن قمنا باجتيازه هو الذي سمح لنا للتقديم في هذه المسابقة.