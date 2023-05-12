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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، أمام قرية رابعة التابعة لمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج، وإخطار الأجهزة المعنية بالحادث.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد. 

 

4 سيارات اسعاف:

 

تم الدفع بـ 4 سيارات لنقل المصابين، وتم نقل 4 أشخاص فقط للمستشفى، بينما  تم نقل الآخرين عن طريق الأهالي لمستشفى بئر العبد. 

أسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين من بينهم محمد صالح محمد 18 عاما، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد منصور 25 سنة، أصيب بجروح متهتكة بالرقبة وعمر سلامة سليمان 25 سنة، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالرأس وما بعد الارتجاج.

كما أصيبت خلود حسين 22 سنة، باشتباه نزيف في المخ وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل 6 آخرين للمستشفى عن طريق الأهالي، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

العريش مواطنين حادث الطريق تصادم

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