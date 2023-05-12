ضرب بنتي وكنت بعاقبه.. مسجل خطر يعترف بقتل ابن زوجته في الجيزة

"ضرب بنتي الصغيرة ضربته بس مكنتش اقصد أموته لقيته طلع في الروح هربت من البيت قبل ما أمه ترجع".. بهذه الكلمات لخص مسجل خطر اعترافاته حول قتل ابن زوجته بعدما تركته له لقضاء بعض احتياجات المنزل وعادت لتجده جثة هامدة.

قال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة بشمال الجيزة إنه تزوج من والدة الطفل منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فقام ابن زوجته بضربها ما دفعه لمعاقبته والتعدي عليه بالضرب حتى سقط على الأرض صامتا، حاول إفاقته إلا أنه فوجئ بمقتله، ولم يعلم كيف يتصرف فقرر الهرب قبل عودة زوجته واكتشاف مقتل فلذة كبدها.

اتجه المتهم إلى محافظة الاسكندرية واختبأ بمحل اقامته بها حتى ألقت قوات الشرطة القبض عليه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (طفل يبلغ من العمر 5 سنوات – مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

وما قررته والدة المتوفى (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته .. واتهمت (زوجها – له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسكندرية).. بالتسبب فى وفاته لكونه دائم التعدي عليه بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدي عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.