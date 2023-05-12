عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

إنقاذ قط عالق في
إنقاذ قط عالق في منزل بالمنوفية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، إنقاذ قوات الحماية المدنية لقطة عالقة في مسقط منزل في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ووفقا لما تم تداوله، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بمصر، من إنقاذ قطة عالقة في مسقط منزل.

txt

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

txt

لن تصدق وزنه.. شاهد أثقل قط في العالم يثير الدهشة

وكتب عن إنقاذها: “في واقعة جميلة حصلت انهارده في المنوفية شبين الكوم قط سقط في مسقط الجيران وللاسف كان في مكان صعب جدا فاتصلنا بالحماية المدنية وكانوا في قمة الاحترام وصلوا علي طول وطلعوا وعملوا مجهود محترم لحد ما خرجنا القط ومشيوا بسرعه ملحقوش يشربوا حتي الشاي، حبينا نقدرهم علي مجهودهم ونشكرهم”.

وتلقت الحماية المدنية بلاغاً يفيد بوجود قطة عالقة في المسقط، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى المكان.

وبعد جهود مضنية وعناية خاصة، تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ القطة وإخراجها بأمان من المسقط.

وأكدت الحماية المدنية على ضرورة الانتباه إلى الحيوانات المنزلية وتوفير الظروف الملائمة لها، وعدم تركها عالقة في أي مكان يمكن أن يتسبب في تعرضها للخطر والأذى. 

إنقاذ قط قط عالق في مسقط منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

ترشيحاتنا

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

انخفاض درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ