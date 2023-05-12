الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، إنقاذ قوات الحماية المدنية لقطة عالقة في مسقط منزل في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ووفقا لما تم تداوله، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بمصر، من إنقاذ قطة عالقة في مسقط منزل.

وكتب عن إنقاذها: “في واقعة جميلة حصلت انهارده في المنوفية شبين الكوم قط سقط في مسقط الجيران وللاسف كان في مكان صعب جدا فاتصلنا بالحماية المدنية وكانوا في قمة الاحترام وصلوا علي طول وطلعوا وعملوا مجهود محترم لحد ما خرجنا القط ومشيوا بسرعه ملحقوش يشربوا حتي الشاي، حبينا نقدرهم علي مجهودهم ونشكرهم”.

وتلقت الحماية المدنية بلاغاً يفيد بوجود قطة عالقة في المسقط، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ إلى المكان.

وبعد جهود مضنية وعناية خاصة، تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ القطة وإخراجها بأمان من المسقط.

وأكدت الحماية المدنية على ضرورة الانتباه إلى الحيوانات المنزلية وتوفير الظروف الملائمة لها، وعدم تركها عالقة في أي مكان يمكن أن يتسبب في تعرضها للخطر والأذى.