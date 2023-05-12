عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات في 4 مدن أخرى..

وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي.. صور

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي.

 

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

 

وفي ذات السياق، واصلت أجهزة مدن السادات والعبور والشروق وبني سويف الجديدة، شن حملات متنوعة لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالتعاون مع الشرطة، حيث تمثلت المخالفات في ضبط وإزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط، وغلق وتشميع وحدات وبدرومات لمخالفة تغيير النشاط، وإزالة العديد من الظواهر العشوائية.


ووجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، برفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بسوق المنطقة الـ11، حيث قامت حملة مكبرة من إدارة التنمية والأمن وشرطة التعمير بإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بأنشطة (كافتيريا - عصائر - مواد غذائية - مخبز أفرنجى - سوبر ماركت) بسوق المنطقة الـ11 وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

 

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع وحدات سكنية وبدرومات بمختلف مناطق المدينة لمخالفتها شروط التخصيص والتعاقد، ورفع الإشغالات المقامة بالطريق العام.

 

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة لرصد أي مخالفة والتصدي لها على الفور ورفع إشغالات وتعديات وإزالة اللافتات غير المرخصة تحت إشراف إدارات التنمية والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه بمرور الحملة بالحى الخامس، تم رصد وإزالة مخالفة بقطعة أرض بخط ١١، لاستغلال جزء من المزرعة مخزن إطارات نقل ثقيل، وكذلك تم رصد مخالفة بقطعة أرض بخط ١٠ لاستغلال جزء من المزرعة مصنع بلاط وورشة حدادة وعيادة بيطرية، وتم رفع عدادات الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الثالث بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

 

وأضاف المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة وقسم شرطة المدينة، تم شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات أسفرت عن رفع 10 حالات إشغال طريق أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ترشيحاتنا

30 ألف إصابة كورونا يوميا.. الوباء يتفشى بكوريا الجنوبية| ماذا يحدث؟

غيابات بالجملة تضرب كتيبة أبناء باب سويقة.. تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

رغم دعمها موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتودد لـ الصين من أجل أوكرانيا

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ