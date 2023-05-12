جامعة حلوان توقع عقدا مع إي فاينانس لتحصيل الرسوم والمصاريف الدراسية إلكترونيا

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية - إي فاينانس إحدي شركات اي فاينانس للإسثمارات المالية والرقمية عقد تقديم خدمة التحصيل الإكتروني للرسوم والمصاريف الدراسية، من خلال قنوات الدفع الإلكترونية المناسبة والمتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، يأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي الخاص بالجامعة.

وذكر البيان الصادر اليوم عن جامعة حلوان أنه وفقا للعقد تتعاون جامعة حلوان مع اي فاينانس في تسهيل مهمتها في القيام بتحقيق الربط والتكامل بين نظم وبرامج وقواعد البيانات الخاصة ببوابة الجامعة للتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية و الذى تديره شركة e-finance وفقا للاحتياجات الفنية لنظام السداد الإلكتروني، وتشكيل فرق عمل للتدريب اللازم علي نظم مراقبة التسويات المالية والعمليات المالية اليومية وتوفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين مع المنظومة الإلكترونية.



حضر اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رمضان صديق، الدكتور عمر سلمان مستشارى رئيس الجامعة، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى بجامعة حلوان، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة.