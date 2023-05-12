شاهد.. هوندا تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الهجينة ZR-V

وصلت هوندا ZR-V الجديدة كليًا إلى أوروبا كسيارة كروس أوفر هجينة مخصصة للمدن لسد الفجوة بين HR-V و CR-V.

تم تصميم ZR-V لمنافسة نيسان قاشقاي ، حيث وصل كجزء من تحديث شامل لمجموعة طرازات هوندا الأوروبية، في الوقت نفسه قدمت العلامة التجارية كروس e: Ny1 الكهربائية الجديدة والجيل السادس CR-V التي تم إجراء العديد من التحديثات لها.

وستحل ZR-V بشكل فعال محل CR-V الحالي في المجموعة الأوروبية للعلامة التجارية حيث يتم تكبير هذا النموذج في التكرار التالي للتنافس بشكل أفضل مع سكودا انياك وتويوتا هيلاندر.

وعندما تنزل إلى الوكلاء في يوليو، من المتوقع أن يتم تسعير ZR-V من حوالي 40.000 جنيه إسترليني - مما يجعلها عرضًا أكثر تميزًا من نيسان قشقاي E-Power، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم العملاء في نهاية العام، وسيتم عرضها للبيع في الولايات المتحدة تحت أسم HR-V .

وتم تصميم ZR-V مع التركيز على جذب المشترين الأصغر سنًا، وعلى هذا النحو التخصصات الرئيسية في إشارات التصميم "الرياضية والمعبرة" والديناميكيات المعززة والتطبيق العملي وخفة الحركة .

وسيتم بيعها في أوروبا حصريًا كسيارة هجينة، باستخدام محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من Atkinson ومحركين كهربائيين وهو إعداد مألوف من سيفيك، والتي تشاركها في منصتها.

وتبلغ قوة المحرك 181 حصانًا و 232 رطلاً قدمًا ، يعد هذا المحرك بما تسميه هوندا "تسارعًا قويًا يمكن مقارنته بمحرك V6سعة 3.0 لتر" ، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام الأداء النهائية، ينبعث منه 130 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون ويحصل على تصنيف كفاءة يبلغ 50 ميلا في الجالون في دورة اختبار WLTP.

تقوم ZR-Vبتوجيه احتياطاتها من خلال e-CVTإلى المحور الأمامي فقط ، مع تأكيد عدم توفر السيارة ذات الدفع الرباعي في سوق الولايات المتحدة هنا.

ويعمل نظام e-CVTعلى تثبيت المحرك على العجلات بسرعات عالية فقط، وبنسبة ثابتة واحدة، في بقية الوقت ، يقوم المحرك بتدوير مولد لتوليد الطاقة للمحركات الكهربائية.

ويبلغ طول السيارة 4570 مم وعرضها 1840 مم ، وهي أقرب في الحجم إلى إصدار CR-Vاللذي ينتهي عهده قريباً من HR-Vويقال إنها توفر مساحة شحن أكبر بحوالي 20٪ من شقيقتها الأصغر.