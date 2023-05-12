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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب تركيا.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلام تركية بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الجمعة، قضاء سيمبلي بولاية أضنة التركية.

 

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.5 درجة عند الساعة 11:36 على عمق 7 كيلومترات.

 

وقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الخميس، أن زلزالا بقوة 4.0 درجات علي مقياس ريختر ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.

 

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 11.56 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

 

وقال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر".
 

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