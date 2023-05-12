بسعر iPhone 14.. سوني تكشف عن هاتف رائد بقدرات تصويرية ممتازة

أعلنت شركة سوني Sony، عن هاتفها الذكي الجديد Xperia 1 V، والذي يجلب مستشعر Exmor T لأول مرة إلى الهواتف الذكية، ويتميز هذا المستشعر برفع مستوى التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة إلى مستوى جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سوني الجديد Sony Xperia 1 V، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 4K أو 3840×2160 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم محرك Xperia 1 IV الذي يهدف إلى تحسين جودة مقاطع الفيديو مع بعض التحسينات البرمجية الذكية.

سعر ومواصفات سوني Xperia 1 V



وتأتي الشاشة محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2، وتتميز بإطار كلاسيكي كامل، وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر 1 / 2.9 بوصة.

ويأتي الجزء الخلفي من هاتف Xperia 1 V، مغطى بزجاج Gorilla Glass Victus 2، ويتميز بلمسة نهائية فريدة من نوعها لا مثيل لها في أي هاتف آخر، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP65 و IP68.

وينبض بداخل هاتف Xperia 1 V، معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، وعلى عكس الهواتف الرائدة الأخرى، يأتي هاتف سوني الجديد مع فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، التي تتيح سهولة توسيع مساحة التخزين.

سعر ومواصفات سوني Xperia 1 V

وزودت سوني هاتف Xperia 1 IV، بصفيحة انتشار الحرارة بنسبة 60%، كما عملت الشركة جاهدة أيضا على تقليل استهلاك الطاقة للكاميرا، والتي تعد واحدة من منتجي الحرارة الرئيسيين داخل الهاتف الذكي الحديث.

ويتميز هاتف Xperia 1 IV، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 52 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 ومستشعر بمقاس 1/1.35، الذي يمتاز ببنية البكسل التي ترى الثنائي الضوئي والترانزستور مقسمين إلى طبقتين منفصلتين، مما يساعد على زيادة كمية الضوء الملتقطة وتقليل الضوضاء.

سعر ومواصفات سوني Xperia 1 V

وذلك إلى جانب كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، مخصصة لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 12 ميجابكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض.

ويحزم هاتف Xperia 1 IV، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والعكسي.

ويتوفر هاتف Xperia 1 V بـ 3 ألوان هي: الأسود والفضي والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 1399 يورو (أي ما يعادل 47 و 180 جنيه مصري).