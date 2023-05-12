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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 234 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية الحمراوين بالقصير.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومين، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على 234 مواطن.

وقام قسم محو الأمية بالديوان العام والوحدة المحلية، بحصر أعداد المواطنين لمساعدتهم فى الالتحاق بفصول محو الأمية وحصولهم على شهادات تفيدهم فى حياتهم العملية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة  «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فيما أكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة.

البحر الأحمر الخدمات الطبية المجانية إجراء الكشف الطبى الشئون الصحية الخدمات الطبية

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