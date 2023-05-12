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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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70 ألف وظيفة جديدة في الحكومة بـ 4 مليارات جنيه.. تعرف على التخصصات المطلوبة| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية إلى تعيين الشباب في الوظائف الحكومية، لإدارة وتشغيل المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية، وإلى جانب ذلك حددت موعدا لترقية كافة الدرجات الوظيفية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة 2023-2024، تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالي 70 ألف وظيفة جديدة.

 

تعيين 30 ألف معلم

وأضاف «معيط» في كلمته أمام لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أنه من التعيينات الجديدة 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات.

 

10 آلاف وظيفة جديدة

وقال وزير المالية، إنه سيجري تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالي 30 ألفا في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخرى في الدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك.

 

زيادة الأجور

وأعلن معيط زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لجميع الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023/202.

وأوضح وزير المالية، أنّ مخصصات زيادة الأجور في الموازنة من 410 العام المالي الحالي إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وزيادة الـ 300 جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.

الزيادة السنوية

 

واستعرض وزير المالية، تفاصيل الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية 10 مليار جنيه والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 1000 جنيه.

كما استعرض معيط، زيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه، إلى جانب زيادات أعضاء هيئة التدريس، وزيادات المدرسين 300 جنيه شهريا، بالإضافة لحافز جودة 300 جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه.

وأعلن الوزير تقيم مشروع قانون إلى مجلس النواب لرفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ورفع حد شريحة الإعفاء، وذلك ردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى 30 ألف جنيه.

وظيفة مليار الشباب الإعفاء معلم الطبية المالية

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