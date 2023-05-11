خبير: 2 مليون شخص سيفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن 2 مليون شخص سفقدون وظائفهم مستقبلا بسبب الذكاء الاصطناعي، ولكن على الرغم من ذلك سيكون هناك وظائف أخرى تظهر.

وقال إسلام غانم، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الطب والمحاماه والحرف اليدوية هي الوظائف التي لن نستطيع الإستغناء عنها.

استخدام الذكاءالإصطناعي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي لصالح تعزيز قدرات البشر، مؤكدا أنه يزيد استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة والمنازل الذكية ومع الوقت بدأ استخدام الذكاءالإصطناعي بشكل كبير في العديد من مشاكل الحياة