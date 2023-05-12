عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

إيمان العاصي
إيمان العاصي

خطفت إيمان العاصي أنظار الجميع بعد أدائها دور “دلال فتح الله” في مسلسل جعفر العمدة من بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي، حيث قامت العاصي بتغيير جلدها وتجسيد شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، و لقت شخصية دلال تفاعلًا كبيرًا من الجماهير؛ لكونها أبرز بطلات المسلسل، وفي هذا الإطار نستعرض لكم أبرز تصريحات إيمان العاصي من أحدث ظهور إعلامي لها خلال السطور التالية:
 

دخلت الفن عشان تضايق خطيبها
 

تحدثت إيمان العاصي عن سبب دخولها الفن، قائلة: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

إيمان العاصي

وأضافت: "روحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover  ووافقت عشان أضايق خطيبى..  بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

إيمان العاصي في أحدث ظهور

وتابعت: "بعدها شاركت فى مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف فى دور (نيجار)، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل".

 

"بعد مسلسل حضرة المتهم أبي، فعلا اختفيت لإني اتجوزت وأنا اللى قررت وقتها أفضل في البيت، ومتوفقتش في الجواز وانفصلت على طول".
 

سر اختفائها بعد حضرة المتهم أبي


 وأكملت:"متجوزتش كتير واتطلقت بعد شهرين من الزواج، وطليقي له كل الاحترام، لأنه والد بنتي ريتاج ولكني متوفقتش في زواجي منه".

 

وقالت إيمان العاصي: "كان نفسي أشتغل مع المخرج محمد سامي جدًا، وكان معروض عليا دورين تانين غير دلال".

إيمان العاصي في شخصية دلال فتح الله

هنخطف بنتك لو مرجعتيش ابن جعفر


وقالت إيمان العاصي” إن مسلسل جعفر العمدة تلقت بسببه رسائل تهديد: "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".
 

عرضوا عليها فلوس عشان تكشف مشهد النهاية
 

و كشفت إيمان العاصي أنه عُرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

دلال فتح الله

 

 حقيقة تغيير نهاية جعفر العمدة
 

وأوضحت إيمان العاصي أنه لم يتم تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

إيمان العاصي دلال فتح الله جعفر العمدة محمد رمضان محمد سامى توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

ترشيحاتنا

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

انخفاض درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ