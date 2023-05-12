خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

خطفت إيمان العاصي أنظار الجميع بعد أدائها دور “دلال فتح الله” في مسلسل جعفر العمدة من بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي، حيث قامت العاصي بتغيير جلدها وتجسيد شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، و لقت شخصية دلال تفاعلًا كبيرًا من الجماهير؛ لكونها أبرز بطلات المسلسل، وفي هذا الإطار نستعرض لكم أبرز تصريحات إيمان العاصي من أحدث ظهور إعلامي لها خلال السطور التالية:



دخلت الفن عشان تضايق خطيبها



تحدثت إيمان العاصي عن سبب دخولها الفن، قائلة: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

إيمان العاصي

وأضافت: "روحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover ووافقت عشان أضايق خطيبى.. بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

إيمان العاصي في أحدث ظهور

وتابعت: "بعدها شاركت فى مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف فى دور (نيجار)، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل".

"بعد مسلسل حضرة المتهم أبي، فعلا اختفيت لإني اتجوزت وأنا اللى قررت وقتها أفضل في البيت، ومتوفقتش في الجواز وانفصلت على طول".



سر اختفائها بعد حضرة المتهم أبي



وأكملت:"متجوزتش كتير واتطلقت بعد شهرين من الزواج، وطليقي له كل الاحترام، لأنه والد بنتي ريتاج ولكني متوفقتش في زواجي منه".

وقالت إيمان العاصي: "كان نفسي أشتغل مع المخرج محمد سامي جدًا، وكان معروض عليا دورين تانين غير دلال".

إيمان العاصي في شخصية دلال فتح الله

هنخطف بنتك لو مرجعتيش ابن جعفر



وقالت إيمان العاصي” إن مسلسل جعفر العمدة تلقت بسببه رسائل تهديد: "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".



عرضوا عليها فلوس عشان تكشف مشهد النهاية



و كشفت إيمان العاصي أنه عُرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

دلال فتح الله

حقيقة تغيير نهاية جعفر العمدة



وأوضحت إيمان العاصي أنه لم يتم تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".