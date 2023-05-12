الإفراج مؤقتا عن رئيس وزراء باكستان السابق

أعلن محامي رئيس الوزارء الباكستاني السابق عمران خان ، اليوم الجمعة ، الافراج عنه بقرار المحكمة الباكستانية، بكفالة لمدة أسبوعين ، بعد أن أشعل القبض عليه احتجاجات دامية وخلافات مع الجيش.

وقال خان لصحيفة الإندبندنت البريطانية في محكمة إسلام أباد العليا: 'لم يكن لديهم أي مبرر لاعتقالي. لقد تم اختطافي. يبدو أن هناك قانون الغابة'.

وتم القبض على ما يقرب من 2000 شخص بسبب أعمال العنف منذ يوم الثلاثاء ، عندما احتجز جهاز مكافحة الكسب غير المشروع خان في قضية الاحتيال على الأراضي.

وقُتل ثمانية على الأقل في اشتباكات أنصار خان مع الشرطة ، وهاجموا منشآت عسكرية وأضرموا النيران في مبانٍ وأصول أخرى تابعة للدولة ، مما دفع الحكومة إلى استدعاء الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

وصرح محاميه فيصل تشودري للصحفيين بعد الجلسة أن 'المحكمة العليا في إسلام أباد أصدرت كفالة لمدة أسبوعين وأمرت أيضا (هيئة مكافحة الفساد) بعدم اعتقال عمران خان خلال هذه الفترة.

ووصل خان وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة في وقت سابق من اليوم ، حيث اشتبك أنصاره مع الشرطة في مكان آخر بالعاصمة ، حيث اشتعلت النيران في سيارة تابعة للشرطة ، حسبما ذكرت قناة جيو تي في.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن خان ، الذي كان يرتدي نظارات داكنة ويرتدي قميص شالوار كاميز أزرق سماوي - القميص والسراويل الفضفاضة التي تحظى بشعبية في باكستان - وصدرية داكنة ، دخل المحكمة محاطا بالمحامين وقوات الأمن.