أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

أفضل خمس شهادات بأعلى عائد | استثمر أموالك بالبنوك

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن أفضل خمس شهادات بأعلى عائد



ونعرض أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية ثابتة بعائد شهري قبل اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده في 18 مايو 2023.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.



شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.



الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات

شهادة الخير من البنك الزراعي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات

شهادة القمة من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.



كانت جنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في ثاني اجتماعاتها بالعام الجاري رفع أسعار الفائدة، مساء الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وحدد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمئة.

بعدها، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات ادخارية مدتها 3 سنوات، بعائد يصل إلى 22% متناقص ويصرف العائد شهريًا، أو فائدة 19% ثابتة تصرف أيضا شهريًا.

و تسائل البعض لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25%؟

وللاجابة بوضوع عن هذا السؤال قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفعة يصل إلى 25% يهدف إلى تشجيع المواطنين على التنازل عن الدولار.



وأضاف أن طرح هذه الشهادات أيضا يهدف إلى تعويض المدخرين عن معدلات التضخم المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إلى جانب أن آجال شهادات الادخار ذات العائد 18% قاربت على الانتهاء وبالتالي يهدف من هذه الشهادات تجديد هذه المدخرات بفائدة أعلى.